"Победа" с апреля прекратит выполнять международные рейсы из "Пулково"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закрывает международные рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" с 31 марта, сообщил журналистам представитель компании.

"С 31 марта международная программа полетов из Санкт-Петербурга остановится, продажи на рейсы летнего расписания не открывались", - заявили в "Победе".

"В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург-Лондон, на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на клиентах", - добавил представитель компании.

Отмена программы полетов, по его словам, связана "с систематическими задержками рейсов в "Пулково" службами аэропорта".

Сейчас "Победа" летает из Санкт-Петербурга по шести международным направлениям: в Стамбул, Милан, Лондон, Пиза, Кёльн и Тбилиси.

Ранее источник, близкий к "Победе", сообщал, что компания может закрыть зарубежные рейсы из "Пулково" с апреля из-за "неправомерной задержки вылетов сотрудниками служб аэропорта", которые вскрывают "надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолетов".

Официальный представитель "Победы" уточнил, что с 14 января в "Пулково" задержаны почти все международные рейсы на вылет и все внутренние рейсы, выполняемые "Победой" на самолетах, которые прибывают из зарубежных аэропортов. Всего задержано 17 рейсов, общее время задержки составило более 15 часов.