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Ущерб от действий директора АСГ Савельева оценили более чем в 200 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следствие оценило ущерб от действий генерального директора "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игоря Савельева в 215,5 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Материальный ущерб указан как крупный, который превосходит 215,5 млн. Данный ущерб никак не подтверждается материалами дела. И причастность моего подзащитного отсутствует. Это деловой процесс и он просто ещё не завершен", - заявил в суде адвокат И. Савельева.

Как ожидается, позднее суд решит вопрос об аресте директора АСГ.

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Как следует из оглашенных материалов, дело связано с деофшоризацией ООО "Руска".

По данным следствия, в начале 2018 году всеми владельцами этой организации, в том числе Савельевым, было принято решение о переводе организации в Россию. С этой целью руководство обратились в консалтинговую фирму, после чего им была предложена определенная схема. Однако впоследствии стало известно, что 99% долей организации являются собственностью директора АСГ.

Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве. Он был задержан 15 января. 17 января следствие обратилось в Тверской суд с ходатайством об аресте предпринимателя. Срок следствия по делу продлен до 16 марта.

"Алкогольная Сибирская Группа" - один из крупнейших производителей алкоголя. Основные торговые марки АСГ - "Белая Березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять Озер". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", владеет АСГ компания VP Island Ltd, ее директором, по данным кипрского реестра, является Андрей Стрелец. И.Савельев возглавил АСГ в 2015 году. До этого он 15 лет работал в компании Wrigley, где занимал посты гендиректора по России, а также президента по региону Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка, Южная Америка.

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Теги: АСГ, Игорь Савельев

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