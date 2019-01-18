Землетрясение зарегистрировано на территории города в Кемеровской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,7 зарегистрирован в ночь на пятницу в Кемеровской области на территории города Ленинск-Кузнецкий, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 23:59 мск в четверг, имел координаты 54.68 градуса северной широты и 86.19 градуса восточной долготы. Эпицентр находился к югу от ул. Шевцовой.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.