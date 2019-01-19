Землетрясение магнитудой 3,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в субботу в акватории Кроноцкого залива, сообщает региональный главк МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло в точке с координатами 54,06 северной широты, 160,27 восточной долготы, на глубине 50 километров. Эпицентр землетрясения находился в 156 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных образований региона от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась.