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Задержанные координатор "Открытой России" в Пскове и ее муж объявили голодовку

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Координатор псковского регионального отделения "Открытой России" Лия Милушкина и ее супруг Артем Милушкин, задержанные в Пскове по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, объявили голодовку, сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Мартынова.

"Это (голодовка - ИФ) возмущенная реакция на те действия, которые в отношении них производят", - сказала Мартынова.

Вопрос о мере пресечения в отношении супругов будет решаться в пятницу в Псковском районном суде.

Адвокат пояснила, что в отношении супругов возбуждено два разных дела, но по одной статье - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как сообщалось, Милушкиных задержали в ночь на четверг по месту жительства в Псковском районе.

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Теги: Псков, Открытая Россия

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