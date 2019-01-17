Координатора "Открытой России" в Пскове задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Координатор псковского регионального отделения организации "Открытая Россия" Лия Милушкина задержана по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Мартынова.

По ее информации, задержан также ее супруг Артем Милушкин. "По предварительной информации, они задержаны по ч. 4 ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических средств крупном размере)", - отметила Мартынова.

По ее словам, в настоящее время задержанные находятся в ИВС в районном отделении полиции деревни Уграда Псковского района.