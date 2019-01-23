Активистку "Открытой России" Шевченко отправили под домашний арест

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест члена совета "Открытой России" Анастасию Шевченко, которая подозревается в участии в деятельности нежелательной организации, сообщает пресс-служба движения.

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Анастасию Шевченко под домашний арест до 20 марта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры в виде залога в 500 тысяч рублей, отметили в "Открытой России".

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.