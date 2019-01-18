Один из потерпевших крушение Су-34 смог сесть с отказавшим двигателем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - После столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке один самолет потерпел крушение, а второй приземлился с отказавшим двигателем, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Один Су-34 после столкновения упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительным данным, бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба, расположенного в 17 км от Комсомольска-на-Амуре.

В департаменте информации Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

"18 января в 08:07 по московскому времени при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Военные проводят операцию по поиску экипажей. "Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее источник сообщил, что два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы. "С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сказал источник.

Он не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе.