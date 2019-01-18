В Татарском проливе, предположительно, нашли плот с экипажем Су-34

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Наблюдают огни в Татарском проливе (пролив между материком Евразия и островом Сахалином - ИФ). Возможно - плот с экипажем Су-34", - сказал источник.

Несколько минут назад в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола.

Спасательные суда направлены в акваторию пролива Лаперуза (пролив между северной оконечностью острова Хоккайдо (Япония) и южной оконечностью острова Сахалин) к месту предполагаемого столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Акваторию будут прочесывать, начнут с западной части. С Ванино вышло спасательное судно, которое подойдет в заданный район минут через 10. Также с Большого Камня вылетел борт и три вертолета", - сообщил собеседник агентства.

Столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов катапультировались", - сообщили военные.

Летчиков ищут.

Между тем ранее источник сообщил, что один из самолетов смог сесть с поврежденным двигателем, а второй - потерпел катастрофу.