Два Су-34 пропали с радаров на Дальнем Востоке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сказал источник.

Он не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе.

"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - сказал источник.

О самолете

Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.

Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен наносить удары по движущимся целям даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 - до 4 000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.