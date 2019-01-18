Медицинский отряд спецназначения направлен для помощи двум спасенным летчикам Су-34

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специальный самолёт с бригадой медиков отряда спецназначения Восточного военного округа направлен из Хабаровска на аэродром "Каменный Ручей" для оказания квалифицированной помощи спасенным летчикам с разбившихся бомбардировщиков Су-34, сообщает Минобороны РФ.

"Самолёт оборудован специальными медицинскими модулями и всем необходимым медицинским оборудованием и материалами", - сказано в пресс-релизе.

Мобильные медицинские модули предназначены для применения в составе самолётов и вертолётов с целью медицинской эвакуации пострадавших. Они дают возможность оказывать квалифицированную медпомощь как на аэродроме, так и во время полёта, говорится в сообщении.

Отмечается, что "спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла".

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в пятницу 18 января при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.