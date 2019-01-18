В связи с крушением двух Су-34 у Сахалина завели уголовное дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним после столкновения самолетов Су-34 в районе Татарского пролива, сообщили журналистам в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту по факту крушения самолетов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - сказали в ведомстве.

В пятницу при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Японским морем в 35 км от берега произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Оба они упали в море недалеко от Татарского пролива.

Летчики катапультировались; к настоящему моменту удалось найти живым одного из них.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в сложных метеоусловиях.