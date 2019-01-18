Костюмы пилотов столкнувшихся Су-34 позволят им находиться в море до 12 часов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Костюмы пилотов столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 позволяют им находиться в холодной воде до 12 часов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Экипажи самолетов Су-34 оснащены высотным морским спасательным костюмом, который позволяет находиться до 12 часов при температуре воды до нуля градусов летчику на водной поверхности без угрозы жизни", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что при покидании летчиками самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое.

Ранее военное ведомство сообщало, что в пятницу в 8:07 по московскому времени в ходе планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга. Летчики катапультировались, одного из них уже нашли живым и подняли на борт вертолета, его состояние оценивается как удовлетворительное.