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В РПЦ напомнили, что крещенские купания не смывают грехов человека

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В праздник Крещения в Русской православной церкви напомнили желающим искупаться в проруби, что участие в этом обряде, вопреки распространенному мнению, не избавляет от грехов.

"Крещенская вода сама по себе не может смыть грехи, если человек не ходит на исповедь, если он не причащается, если он не участвует в церковной жизни", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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Он назвал очень опасным такое отношение к святой воде, которое предполагает, что она имеет некое магическое действие - будто можно в храм не ходить, в Бога не верить, добрые дела не творить, а просто запастись святой водой, и все будет хорошо.

"Так не бывает. В Церкви нет такого магизма, нет никаких амулетов, или талисманов, или заговоров - ничего подобного. Церковь прежде всего предполагает сознательное участие в таинствах, участие в богослужениях, а освящение воды - это ежегодное священнодействие, которое совершается прежде всего в память о Крещении Господнем", - пояснил митрополит.

Обычай погружения в прорубь, по его словам, не имеет отношения к Церкви. "Церковь никогда не приглашала людей окунаться в прорубь. Это могут, конечно, делать только люди, которым позволяет здоровье, нельзя этим злоупотреблять", - сказал он.

При этом митрополит Иларион признался, что сам окунается в прорубь ежегодно, причем не только на Крещение, и по себе знает, что это оказывает оздоравливающее влияние на организм. "Но ничего магического, никакого отпущения грехов здесь не происходит. Поэтому не следует переоценивать значимость погружения в прорубь", - заключил архиерей.

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Теги: РПЦ

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