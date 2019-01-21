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К активистам "Открытой России" в Казани и Ростове-на-Дону пришли с обысками

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у представителей движения "Открытая Россия" в Ростове-на-Дону и Казани, сообщил координатор правозащиты движения Алексей Прянишников.

"Утром в Казани начались обыски у члена федерального совета "Открытой России" Эльзы Нисанбековой. Как ей сообщили, обыск связан с уголовным делом в отношении члена Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону", - сказал Прянишников "Интерфаксу".

При этом статья, по которой возбуждено уголовное дело, пока неизвестна, отметил он.

Кроме того, обыски проводятся у Шевченко и четырех активистов ростовского отделения, добавил Прянишников.

Позднее в пресс-службе движения сообщили, что в отношении Шевченко возбуждено дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).

В "Открытой России" отметили, что это первое уголовное дело, возбужденное в отношении движения за осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной.

Ранее сообщалось о задержании в Пскове координатора местного отделения "Открытой России" Лии Милушкиной и ее супруга Артема Милушкина по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

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Теги: Открытая Россия, Казань, Ростов-на-Дону

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