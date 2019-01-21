В Черном море нашли шлюпку с телом моряка с теплохода "Волго-Балт"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасательная шлюпка с телом мужчины обнаружена в нейтральных водах Черного моря и доставлена в Новороссийск, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР в понедельник.

"По предварительным данным, 19 января в 15:40 мск в нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна NURS обнаружено тело мужчины, находившегося в шлюпке, предположительно принадлежащей теплоходу "Волго-Балт", - говорится в сообщении.

Судно NURS отбуксировало шлюпку с погибшим в район якорной стоянки N415 порта Новороссийск для дальнейшей транспортировки на берег.

По факту произошедшего Южным следственным управлением на транспорте СКР проводится доследственная проверка, отмечает пресс-служба.

7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Волго-Балт" 214. По данным турецкого издания Daily Sabah, судно под панамским флагом перевозило уголь из Азова в Самсун. По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, семь членов экипажа удалось спасти сотрудникам береговой охраны Турции.

Посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были украинскими гражданами. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Семь членов экипажа были доставлены в больницы Самсуна.