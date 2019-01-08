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Турецкие спасатели нашли тела еще двух украинцев, погибших в кораблекрушении в Черном море

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тела еще двух человек, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азов и направлялось в порт Самсун, обнаружили турецкие спасатели, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли тела еще двух погибших - в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - написал Сибига в твиттере.

Ранее во вторник он сообщил об обнаружении спасателями тела одного из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.

7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" Volgo-Balt 214. По данным турецкого издания Daily Sabah, судно под панамским флагом перевозило уголь из Азова в Самсун. По данным турецких СМИ, жертвами крушения стали шесть человек, семь членов экипажа удалось спасти сотрудникам береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции сообщил, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были украинскими гражданами. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Семь членов экипажа были доставлены в больницы Самсуна.

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Теги: Черное море, Турция

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