Володин заявил о дисбалансе ветвей власти в Конституции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо расширить полномочия Федерального Собрания РФ для того, чтобы, в том числе, устранить дисбаланс ветвей власти.

"Со своей стороны, уже более двух лет проработав как председатель Государственной Думы, вижу возможности именно парламента, законодательной ветви власти, играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона", - сказал журналистам в понедельник Володин.

По его словам, это непосредственно вытекает из статьи 94 Конституции России, в соответствии с которой "Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации".

"То есть, именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль", - добавил спикер.

"В этой связи, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы, в том числе, устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти", - заявил Володин.

Он отметил, что одной из важнейших поправок к Конституции, которые были приняты за минувшие годы, является норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе "по вопросам, поставленным Государственной думой" (соответствующие поправки в ст. 103 Конституции были приняты в 2008 году).

"Таким образом, направление реализованных конституционных новаций уже задавало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти", - подчеркнул политик.

Он уверен, что "следует развивать эту логику дальше, в частности, уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе - по вопросам правоприменения".

Ранее, 25 декабря Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации предложил проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

"В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности", - сказал Володин.

"В этой связи 25 лет (Конституции РФ) - то время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - сказал Володин.

По его мнению, это позволит дать ответы на возникающие вопросы.