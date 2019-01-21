В Совфеде заявили о готовности рассмотреть предложения по Конституции согласно закону

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации готов рассмотреть предложения Госдумы по изменению Конституции в порядке, установленном Основным документом страны, заявил глава профильного комитета СФ Андрей Клишас.

"Если в Государственной Думе будут сформулированы соответствующие предложения, то Совет Федерации их рассмотрит в порядке, предусмотренном 9 главой Конституции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в понедельник.

Глава 9 Основного закона определяет порядок внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо расширить полномочия Федерального Собрания РФ для того, чтобы, в том числе, устранить дисбаланс ветвей власти. "...вижу возможности именно парламента, законодательной ветви власти, играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона", - сказал журналистам в понедельник Володин.

По его словам, это непосредственно вытекает из статьи 94 Конституции России, в соответствии с которой "Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации". "То есть, именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль", - добавил спикер.

"В этой связи, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы, в том числе, устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти", - заявил Володин.

Ранее, 25 декабря Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации предложил проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

"В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности", - сказал Володин.