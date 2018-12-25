Володин предложил проанализировать соответствие норм Конституции РФ современности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

"В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности", - сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

"В этой связи 25 лет (Конституции РФ) - то время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - сказал Володин.

По его мнению, это позволит дать ответы на возникающие вопросы.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.