Женщина плеснула кислотой в работника микрофинансовой организации при попытке ограбления

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Жительница Дзержинского района Калужской области попыталась ограбить микрофинансовую организацию, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

"В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находившуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В банке находился раствор кислоты. Пострадавшая сотрудница доставлена в больницу для оказания медпомощи.

Согласно сообщению, подозреваемой 50 лет.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч.2 ст 162 УК РФ).