ЦИК РФ направила в МИД предложения по наблюдателям на выборах президента Украины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ направила Министерство иностранных дел список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ЦИК России.

"ЦИК России представила в МИД России список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на выборах президента Украины - ИФ)", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства в понедельник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января подтвердил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия в миссии наблюдения за президентскими выборами на Украине. "Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию (наблюдения). Так что у нас приглашение есть", - сказал Лавров журналистам.

9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента по линии ОБСЕ. Такая позиция сформулирована в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир.

В свою очередь Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами и обеспечить доступ всем членам миссии Организации.

Отказ киевских властей допустить на президентские выборы российских наблюдателей даже по линии ОБСЕ может быть связан с нежеланием получить объективную оценку кампании, заявил тогда "Интерфаксу" зампред Центризбиркома Николай Булаев. "Я думаю, что эта озабоченность там внутри где-то у украинских организаторов выборов - в данном случае не только ЦИК - она сидит, и столь профессиональных наблюдателей (как представители Центризбиркома - ИФ) они видеть не хотели бы", - сказал Булаев.

"Мы всегда очень объективно и, на мой взгляд, профессионально оцениваем работу наших коллег. Может быть, из всех наблюдателей, которые едут на выборы, представители центральных избирательных комиссий являются теми, кто на собственной шкуре, извините меня за жесткость, понимает, какие вещи недопустимы, а какие вещи являются объективными ошибками, избежать которых вряд ли кому удается", - отметил зампред ЦИК.

По его словам, Россия достаточно корректно и качественно исполняет все предложения БДИПЧ ОБСЕ. "Мы даже делаем значительно больше того, что делается в других странах, я об это не раз говорил, с точки зрения информационных технологий и технологических современных возможностей", - сказал Булаев.

Он напомнил, что недавно сотрудники комиссии наблюдали за парламентскими выборами в Армении, и никаких вопросов у принимающей стороны в связи с их участием не было.