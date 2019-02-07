В БДИПЧ осудили Киев за решение не допускать на выборы наблюдателей из РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением властей Украины запретить представителям России аккредитоваться в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине.

"Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала она в послании к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого приведены в пресс-релизе БДИПЧ.

Гисладоттир подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.

Ранее в четверг Верховная рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.