Россия оставила за собой право на ответные меры из-за новых санкций ЕС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с введением ЕС санкций в отношении РФ из-за "дела Солсбери", заявляют в российском МИД.

"Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики. Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брекзите", - заявили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что рассматривают создание и начало практического функционирования нового санкционного механизма ЕС "как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия".

"В Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества. Их подмена односторонними нелегитимными инструментами "карательного" характера, включая наделение Техсекретариата ОЗХО атрибутивными функциями, чревата усилением произвола в международных отношениях и эрозией международного права", - говорится в комментарии.

Новые санкции

В понедельник Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Чепига и Мишкин. Документ c данными о попавших под санкции людях в понедельник опубликован в "Официальном журнале ЕС".

15 октября 2018 года Совет ЕС по иностранным делам утвердил новый режим введения санкций в рамках борьбы с применением и распространением химического оружия.

Разработка соответствующего законопроекта началась летом 2018 года на фоне мартовского инцидента в Солсбери, а также обвинений со стороны США и ЕС в адрес властей Сирии в применении химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.

На основании этих правил Европейский союз может вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, участвующих в разработке и применении химического оружия, вне зависимости от их национальности и местонахождения.

Ограничительные меры могут налагаться на тех, кто несет прямую ответственность за разработку и применение химического оружия, тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогает, поощряет или связан с этими лицами.

Санкции включают в себя запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц на территории стран Евросоюза. Кроме того, физическим и юридическим лицам из стран ЕС запрещается предоставлять денежные средства тем, кто включен в список.

Ранее ЕС не вводил санкции в связи с применением химоружия за исключением высылки ряда российских дипломатов 14 странами Евросоюза из-за инцидента в Солсбери.

Отравление Скрипалей

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве эти обвинения отрицают.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.