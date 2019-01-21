В мире Война санкций

Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия

Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в Солсбери

Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

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"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии.

Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать в скором времени.

Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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Теги: ЕС, ГРУ

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