В мире Война санкций

В новый санкционный список ЕС вошли глава ГРУ, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Документ c данными о попавших под санкции людях в понедельник опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В нем отмечается, что санкции против Костюкова и Алексеева вводятся в связи с тем, что оба они занимали руководящие посты в ГРУ, и поэтому, как считают в ЕС, "несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия "Новичок" сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года".

В документе отмечается, что Чепига и Мишкин также известны под другими именами - Руслан Боширов и Александр Петров соответственно. В Брюсселе полагают, что эти имена являются псевдонимами Чепиги и Мишкина. В документе они значатся как исполнители нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

Также в список попали научно-исследовательский центр в Сирии и пятеро связанных с ним сирийцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.

Новый режим санкций

15 октября 2018 года Совет ЕС по иностранным делам утвердил новый режим введения санкций в рамках борьбы с применением и распространением химического оружия.

Разработка соответствующего законопроекта началась летом 2018 года на фоне мартовского инцидента в применением химического вещества "Новичок" в Солсбери, в причастности к которому обвиняют представителей российских спецслужб, а также обвинений со стороны США и ЕС в адрес властей Сирии в применении химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.

На основании этих правил Европейский союз может вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, участвующих в разработке и применении химического оружия, вне зависимости от их национальности и местонахождения.

Ограничительные меры могут налагаться на тех, кто несет прямую ответственность за разработку и применение химического оружия, тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогает, поощряет или связан с этими лицами.

17 января высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что Совет ЕС по иностранным делам 21 января впервые примет решение о наложении санкций в рамках нового режима ограничительных мер для борьбы с применением и распространением химического оружия.

Ранее ЕС не вводил санкции в связи с применением химоружия за исключением высылки российских дипломатов 14 странами Евросоюза в связи с инцидентом в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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