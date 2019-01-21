Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Моряки на танкере в Черном море могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия - нарушение техники безопасности", - сказал источник.

Два судна под флагом Танзании загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми. Судьба семи человек неизвестна.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал ранее представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.