12 пострадавших при пожаре на судах в Черном море доставят в больницы Крыма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 12 пострадавших после пожара на двух судах в Черном море будут доставлены в больницы Крыма во вторник к 1:00 по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"12 пострадавших должны быть доставлены в течение четырех часов в порт Керчь. Ориентировочно к часу ночи должны быть там", - сказал он.

Куда будут доставлены тела погибших моряков, пока не уточняется. "Мы сейчас работаем по живым. Ожоги и переохлаждение - это противоположные "трамвы", которые дают тяжелое состояние", - сказал он.

В состоянии готовности находятся медики Керчи и Феодосии, также задействуют санавицию из Симферополя.

В свою очередь глава керченской администрации Сергей Бороздин сообщил "Интерфаксу", что медики в Керчи готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми. Судьба семи человек неизвестна.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль. По словам представителя Росморречфлота, от проходящих мимо судов была получена информация, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой; сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе".

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.