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Росморречфлот заявил о десяти погибших в ЧП в Черном море

Судьба еще десяти пока неизвестна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Десять человек, по уточненным данным, погибли в результате инцидента на двух судах в Черном море в понедельник, 12 спасены, судьба еще 10 пока не ясна, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службе Росморречфлота. Ранее сообщалось об 11 погибших.

"Всего было не 31, а 32 человека на двух судах. (Как оказалось - ИФ) еще один человек находился на "Канди" - (там было - ИФ) не 14, а 15 человек. В итоге 12 живых поднято, 10 тел и 10 пропавших без вести пока еще остаются", - сказал собеседник агентства.

Такие же данные у Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

"Уточнили информацию: 10 погибших, 12 живых, еще 10 не найдены", - сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль. Они заправились сжиженным газом в Темрюке (Краснодарский край).

По предварительным данным, на борту газовозов находились граждане Турции и Индии. Россиян среди членов экипажей нет.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей.

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Теги: Росморречфлот

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