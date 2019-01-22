Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН
В России

Вертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном море

пострадавших пока не доставляли на берег

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Поисковая операция продолжается в Черном море, где загорелись два судна, пострадавших пока не доставляли на берег, сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре во вторник.

"Нет, не доставили (пострадавших - ИФ). Еще не всех собрал "Меркурий", потому что погода испортилась. Поиски продолжаются, с утра будет еще вертолет", - сказал собеседник агентства. По информации спасцентра, на данный момент известно, что 10 человек погибли, 12 спасены, судьба еще 10 пока не ясна.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Черное море

Новости по теме

В России
Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном мореНазвана вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море
По последним данным, спасены 14 человек, погибли 10, судьба еще семи остается неизвестнойПодробнее
 Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Самостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажейПодробнее
 Голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отмененоГолосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отменено
В академии заявили о необходимости сначала обсудить процедуруПодробнее
 Комитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о властиКомитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о власти
Ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эти документыПодробнее
У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газУ Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ
Дмитрий Песков заявил, что нужно учитывать и интересы "Газпрома", который рассчитывал на эти деньги, и интересы простых гражданПодробнее
 Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter
Компаниям грозит штраф в 5000 рублейПодробнее
 В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрыва
Большая часть зданий уже проверена, эвакуация не объявляласьПодробнее
 Сотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогераСотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогера
Ранее авиаперевозчик лишил Соколовского бонусов постоянного клиента из-за критики в соцсетяхПодробнее
 В ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по прописке
Нововведение "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины", отметили в полицииПодробнее
 В Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва - КазаньВ Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва - Казань
Стоимость реализации проекта оценивается в более 600 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАНВ миреСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияВ миреКитайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременностьВ РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Вертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном море

пострадавших пока не доставляли на берег Подробнее

Болтон назвал непризнание судом Венесуэлы нового руководства парламента предсказуемым

Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговым конфликтом с США

Шефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной

Представитель Еврокомиссии также анонсировал встречу с европейскими операторами энергосектора Подробнее

Генпрокурор Украины предложил предоставить гражданам право на владение оружием

Российские инспекторы посетят военный объект США на территории Германии

Росморречфлот заявил о десяти погибших в ЧП в Черном море

Судьба еще десяти пока неизвестна Подробнее

На горящих судах в Черном море возникла угроза взрыва

Спасатели приступили к тушению Подробнее

Шубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлета

ИААФ подтвердила заявки на статус нейтральных атлетов 42 российских спортсменов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');