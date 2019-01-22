Вертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном море

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Поисковая операция продолжается в Черном море, где загорелись два судна, пострадавших пока не доставляли на берег, сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре во вторник.

"Нет, не доставили (пострадавших - ИФ). Еще не всех собрал "Меркурий", потому что погода испортилась. Поиски продолжаются, с утра будет еще вертолет", - сказал собеседник агентства. По информации спасцентра, на данный момент известно, что 10 человек погибли, 12 спасены, судьба еще 10 пока не ясна.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

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