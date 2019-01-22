Что случилось этой ночью: вторник, 22 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стали известны подробности взрыва и пожара на двух судах в в Черном море. Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании везли сжиженный газ. Как сообщает источник "Интерфакса", перевалка газа была нелегальной. В Новороссийском морском спасательно-координационном центре информацию о газе подтвердили, а также предупредили об угрозе нового взрыва на месте происшествия. Росморречфлот уточнил количество погибших — их насчитали десять. Судьба еще десяти человек пока неизвестна. Утром к поиску пропавших моряков подключат вертолет. Пострадавших пока не удалось доставить на берег из-за погодных условий.

- Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит реформы вопреки протестам "желтых жилетов". Он сравнил свое положение с судьбой короля Людовика XVI, который был казнен, "потому что отказался от реформ".

- Легкоатлету Сергею Шубенкову и еще 41 российскому спортсмену разрешили выступать в международных турнирах под нейтральным флагом. Антидопинговая группа ИААФ постановила, что Всероссийская федерация легкой атлетики останется отстраненной от соревнований.

- Более сотни бывших дипломатов, академиков и активистов обратились к председателю КНР в связи с задержанием двух граждан Канады. По их мнению, арест Майкла Коврига и Майкла Спавора "приведет к ослаблению диалога" с Китаем и "росту недоверия".