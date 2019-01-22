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В Петербурге загорелось здание арбитражного суда

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте северной столицы, сообщает во вторник пресс-служба городского главка МЧС.

"22 января в 9:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Суворовский пр., д.50. В 9:41 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В шестиэтажном административном здании в комнате горит обстановка на площади 20 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства.

В 9:49 ранг пожара повышен до №1-БИС.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 15 единиц техники и 52 человека личного состава", - отмечает МЧС.

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