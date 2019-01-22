Из горящего здания суда в Петербурге эвакуировали сто человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Из горящего здания Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области эвакуировали 100 человек, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.

По информации ведомства, сведений о пострадавших пока не поступало.

"В шестиэтажном здании горит помещение на пятом этаже на площади 20 квадратных метров", - уточняет МЧС. Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что возгорание произошло на этаже, где работают помощники судей.

Сообщение о пожаре в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, д.50 поступило в 9:35.Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 9:41. В 09:49 пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1-БИС.

В тушении участвует 15 единиц техники и 52 человека личного состава.