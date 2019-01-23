Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии потерявшейся в горах на Урале туристки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Туристка, которая потерялась в горах на севере Свердловской области 19 января и была найдена живой спустя трое суток, находится в отделении реанимации городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

"Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких", - приводятся в сообщении слова врача-ожогового хирурга ГКБ №40 Раяса Каримова.

Он отметил, что женщину осмотрели сосудистый и ожоговый хирурги. У туристки обморожение четвертой степени обеих стоп и части голеней, а также поражены кончики пальцев рук. "Будет всесторонне обследована и подготовлена в дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки", - подчеркнул Каримов.

Группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу, 19 января направилась на Сухогорский камень, находящийся в пяти километрах от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале.

При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

20 января началась поисковая операция, в понедельник впервые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.

Позже следственный отдел по городу Краснотурьинску Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу исчезновения двух туристок.

22 января сотрудники МЧС обнаружили туристок. Одна из женщин погибла. Вторую пострадавшую, обнаруженную в тяжелом состоянии с признаками обморожения, спасатели доставили в больницу Краснотурьинска.