Трое участников "Артподготовки" получили по 8 и 7 лет колонии по делу о подготовке теракта

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) во вторник приговорил к восьми и семи годам колонии трех участников запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова по делу о подготовке теракта, передает корреспондент "Интерфакса".

"Дмитриеву и Озерову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Иванову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре МОВС.

Согласно фабуле дела, осужденные планировали при помощи "коктейлей Молотова" напасть на здания органов государственной власти в центре Москвы 5 ноября 2017 года.

Фигуранты дела обвиняются в приготовлении к совершению теракта (ст.30 - ч.2 ст. 205 УК РФ). При этом гособвинитель снял с них обвинение в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ)

Денисов, Озеров и Иванов были задержаны и взяты под стражу в ноябре прошлого года.

По данным ФСБ РФ, участники "Артподготовки" в ноябре прошлого года планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

Мальцев заочно арестован и объявлен в международный розыск. 27 ноября 2018 года он в эфире своего YouTube-канала заявил, что ему предоставлено политическое убежище во Франции. Мальцев добавил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о признании основанной им организации экстремисткой и взыскать ущерб за свое преследование.

27 октября 2017 года Красноярский краевой суд удовлетворил требование краевого прокурора, признав межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.