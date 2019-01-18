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Прокурор потребовал для участников "Артподготовки" по девять лет колонии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокурор попросил суд приговорить трех участников запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" к девяти годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и подготовке террористического акта, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу признать Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова виновным и назначить им наказание в виде девяти лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима", - сказал гособвинитель в ходе прений в Московском областном военном суде.

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Фигуранты дела обвиняются в приготовлении к совершению теракта (ст.30 - ч.2 ст. 205 УК РФ). При этом гособвинитель снял с них обвинение в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ)

Денисов, Озеров и Иванов были задержаны и взяты под стражу в ноябре прошлого года.

По данным ФСБ РФ, участники "Артподготовки" в ноябре прошлого года планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

Мальцев заочно арестован и объявлен в международный розыск. 27 ноября 2018 года он в эфире своего YouTube-канала заявил, что ему предоставлено политическое убежище во Франции. Мальцев добавил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о признании основанной им организации экстремисткой и взыскать ущерб за свое преследование.

27 октября 2017 года Красноярский краевой суд удовлетворил требование краевого прокурора, признав межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

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Теги: Артподготовка

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