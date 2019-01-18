С участников "Артподготовки" сняли обвинение в участии в террористической организации

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокуратура сняла часть обвинения с троих участников запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка", оставив подготовку к террористическому акту, передает корреспондент "Интерфакса".

"В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимые Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров не имели устойчивых контактов и связей, в связи с этим гособвинение отказывается от обвинения по части 2 статьи 205.4 ("Участие в террористическом сообществе") УК РФ", - заявил прокурор на заседании в Московском окружном военном суде.

Таким образом, Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров обвиняются только в приготовлении к совершению теракта (статья 30 - часть 2 статьи 205 УК РФ).

Они были задержаны и взяты под стражу в ноябре 2018 года. По данным ФСБ РФ, участники "Артподготовки" в ноябре 2017 года планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией по иску исполняющего обязанности прокурора края.