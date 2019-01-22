Самолет, пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, приземлился в Ханты-Мансийске

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс Сургут - Москва, пассажир которого потребовал поменять направление и лететь в Афганистан, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Это следует из данных сервиса Flight radar.

В аэропорту Ханты-Мансийска "Интерфаксу" сообщили, что ситуация там спокойная, эвакуация перед посадкой самолета, на борту которого произошло ЧП, не проводилась.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров (предположительно, 41-летний гражданин РФ), потребовал развернуть лайнер и взять курс на Афганистан. После этого самолет, вылетевший из Сургута, развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска.

По предварительным данным, пассажир может быть психически неуравновешен.