Адвокат Насти Рыбки заявил, что она свободна в перемещениях

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), задержанная на прошлой неделе по делу о вовлечении в занятие проституцией и отпущенная во вторник под обязательство о явке, не ограничена в передвижениях.

"Абсолютно никак (не ограничена - ИФ). Конечно, есть обязательство о явке, но я вообще думаю, что дело в итоге умрет", - заявил "Интерфаксу" адвокат девушки Александр Молохов.

Ранее во вторник Вашукевич и ее друг Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанные по делу о вовлечении в проституцию, были отпущены из полиции под обязательство о явке, в связи с чем Нагатинский суд Москвы прекратил производство по ходатайствам об их аресте.

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Согласно материалам дела, российское следствие считает, что Вашукевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с восьмерыми россиянами с февраля 2018 года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссии. В посольстве республики 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Иск Олега Дерипаски

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила о готовности предоставить американской прессе записи "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

В свою очередь, супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме.

Вместе с тем, по словам Шереметьевой, Вашукевич не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.