Настя Рыбка в ближайшее время не уедет из России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Адвокат Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) рассказал, что его подзащитная на этой неделе вызвана к следователю, в связи с чем не намерена пока покидать Россию.

"Мы не обсуждали с ней длительных планов. Но в ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием. На этой неделе она вызвана к следователю", - сказал в среду ее адвокат Дмитрий Зацаринский на брифинге в Москве.

Он отметил, что в настоящее время его подзащитная живет в столице с мужем.

Говоря о сути обвинения, Зацаринский выразил мнение, что его подзащитная стала жертвой оговора со стороны потерпевшей Александры Давыдовой (Саша Травка). При этом он подчеркнул, что "защитой собраны исчерпывающие доказательства невиновности его клиентки".