Настя Рыбка в ближайшее время не уедет из России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Адвокат Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) рассказал, что его подзащитная на этой неделе вызвана к следователю, в связи с чем не намерена пока покидать Россию.
"Мы не обсуждали с ней длительных планов. Но в ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием. На этой неделе она вызвана к следователю", - сказал в среду ее адвокат Дмитрий Зацаринский на брифинге в Москве.
Он отметил, что в настоящее время его подзащитная живет в столице с мужем.
Говоря о сути обвинения, Зацаринский выразил мнение, что его подзащитная стала жертвой оговора со стороны потерпевшей Александры Давыдовой (Саша Травка). При этом он подчеркнул, что "защитой собраны исчерпывающие доказательства невиновности его клиентки".
Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального.
В июле 2018 года Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защите чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
В феврале прошлого года Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде и содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.
17 января этого года, проведя в заключении девять месяцев, Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда в Россию. Вечером того же дня они были задержаны в московском аэропорту Шереметьево и помещены в ИВС на 72 часа. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них 19 сентября 2018 года возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).
22 января Нагатинский суд Москвы прекратил производство по ходатайствам об их аресте, и Вашукевич и Кириллов были отпущены из полиции под обязательство о явке.