Главные новости
В РоссииЗадержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в АфганистанВ РоссииВ Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22В РоссииНастю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В России

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

У них взяли обязательство о явке, суд не будет рассматривать вопрос об их аресте

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
Гражданка Белоруссии Настя Рыбка (Вашукевич) в Нагатинском суде
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции, сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина (сотрудничает с "Агорой" - ИФ). Обвинений не предъявлено. Отобрано обязательство о явке", - написал Чиков в своей соцсети во вторник вечером.

Ранее ожидалось, что Нагатинский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заключении под стражу Вашукевич и Кириллова, задержанных по делу о вовлечении в занятие проституцией.

19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.

В РоссииРоссийский изолятор понравился Алексу Лесли больше тайской тюрьмыЧитать подробнее

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (часть 2 статьи 240 УК РФ).

Согласно материалам дела, российское следствие считает, что Вашукевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

Приключения в Таиланде

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с восьмерыми россиянами с февраля прошлого года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссии. В посольстве республики 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Связь с Дерипаской

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда

В РоссииСтали известны подробности уголовного дела против Насти РыбкиСтали известны подробности уголовного дела против Насти РыбкиЧитать подробнее

борьбы с коррупцией" оппозиционера (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Разговор с ФБР

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

В свою очередь, супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме.

Вместе с тем, по словам Шереметьевой, Вашукевич не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Настя Рыбка, Олег Дерипаска, Алекс Лесли

Новости по теме

В России
Пассажир, требовавший развернуть самолет Сургут - Москва в Афганистан, был пьянПассажир, требовавший развернуть самолет Сургут - Москва в Афганистан, был пьян
Мужчина уже задержан, возбуждено уголовное дело об угоне воздушного суднаПодробнее
 Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полицииНастю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
У них взяли обязательство о явке, суд не будет рассматривать вопрос об их арестеПодробнее
 Потушить упавший в Мурманской области Ту-22М3 пока не удалосьПотушить упавший в Мурманской области Ту-22М3 пока не удалось
В результате крушения погибли два из четырех членов экипажа дальнего бомбардировщикаПодробнее
 Задержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в АфганистанЗадержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в Афганистан
Оружия у мужчины не нашлиПодробнее
В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22
ЧП произошло во время посадки, после крушения самолет загорелсяПодробнее
 Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в АфганистанПассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет изменил направление полетаПодробнее
 "Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной
Ранее министр Чечни Джамбулат Умаров заявил, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионеПодробнее
 Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные МЧС республикиПодробнее
 "Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов
Речь идет о решении районного суда Грозного, велевшего списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 годаПодробнее
 Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения
Адвокат затруднился сказать, знал ли его подзащитный о том, что эти данные секретныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗадержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в АфганистанВ РоссииВ Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22В РоссииНастю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полицииВ России"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойВ РоссииПассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в АфганистанВ миреПожар на двух судах в Черном море. Обобщение

"Аэрофлот" отправил в Ханты-Мансийск резервный борт для освобожденных пассажиров

Минобороны РФ зафиксировало пуск ракеты-мишени израильской ПРО над Средиземным морем

Репера Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании

Дума рассмотрит законопроекты о фейковых новостях и оскорблении органов власти 24 января

Футболисты ЦСКА победили "Мольде" в товарищеском матче

Пассажир, требовавший развернуть самолет Сургут - Москва в Афганистан, был пьян

Пассажир, требовавший развернуть самолет Сургут - Москва в Афганистан, был пьянМужчина уже задержан, возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна Подробнее

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полицииУ них взяли обязательство о явке, суд не будет рассматривать вопрос об их аресте Подробнее

Один из пострадавших при крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Заполярье скончался

Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Самолет Сургут - Москва пробудет на стоянке в аэропорту ХМАО больше 10 часов

В Московском индустриальном банке не нашли криминального вывода средств владельцами

Отчасти поэтому ЦБ решил оздоравливать банк, а не отзывать лицензию Подробнее

Все школы Тюмени закрыты на карантин из-за ОРВИ

В Мытищах учредили театральную премию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');