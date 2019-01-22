Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции, сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина (сотрудничает с "Агорой" - ИФ). Обвинений не предъявлено. Отобрано обязательство о явке", - написал Чиков в своей соцсети во вторник вечером.

Ранее ожидалось, что Нагатинский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заключении под стражу Вашукевич и Кириллова, задержанных по делу о вовлечении в занятие проституцией.

19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (часть 2 статьи 240 УК РФ).

Согласно материалам дела, российское следствие считает, что Вашукевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

Приключения в Таиланде

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с восьмерыми россиянами с февраля прошлого года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссии. В посольстве республики 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Связь с Дерипаской

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда

борьбы с коррупцией" оппозиционера (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Разговор с ФБР

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

В свою очередь, супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме.

Вместе с тем, по словам Шереметьевой, Вашукевич не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.