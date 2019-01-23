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В хабаровском зоосаде заявили, что тигра Амура нельзя оставить в Приморье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром в Приморском сафари-парке, передают в зоопарк в Краснодарском крае на законных основаниях, сообщил генеральный директор зоосада "Приамурский" Андрей Долин.

В сафари-парке Амур и его сестра тигрица Тайга находились временно на основании договора, но срок его истек. Теперь животных необходимо передать кубанскому зоопарку. "Эти тигры - государственная собственность, собственность Хабаровского края. Мы не имеем права передавать их коммерческой структуре. Краснодарский зоопарк, куда отправится Амур, - некоммерческое партнерство. Там достаточно большой зоопарк, нормальный уход, кормление", - сказал Долин в среду журналистам в Хабаровске.

Он добавил, что новое место жительства для Амура искали не один месяц, но изъявил желание его принять только зоопарк на Кубани.

Долин отметил, что на данный момент нет законных оснований оставить Амура в Приморском сафари-парке. "Вопрос стоял так - или выставляем тигра на аукцион, или подыскиваем новый зоопарк. Мы искали возможность оставить Амура в сафари-парке, но такой возможности нет", - сказал он.

Долин не исключил, что, если передача тигра затянется, "к делу подключатся юридические службы, правоохранительные органы".

Как сообщалось, руководство Приморского сафари-парка обеспокоено тем, что тигра Амура собираются отправить из Приморья в зоопарк в Краснодарском крае. По словам директора парка Дмитрия Мезенцева, Амуру "предстоит угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае, в Приморском Сафари-парке у тигра Амура - вольер размером с футбольное поле".

По словам Мезенцева, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края согласовало передачу тигра Амура в НП "Парк тигров" в Краснодарский край, в станицу Динскую. Тигрица Тайга отправится в Алма-Атинский зоопарк.

Тигр Амур, а также содержащаяся в сафари-парке тигрица Тайга принадлежат Хабаровскому краю, хищники в 2012 году были переданы Приморскому сафари-парку на временное содержание.

Амур прославился в 2015 году тем, что подружился с козлом, которого ему прислали в качестве добычи. Тигр умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев.

Тем не менее Тимур "допек" своего друга, за что Амур его "проучил". После инцидента козел некоторое время залечивал раны в лазарете, а после - в отдельном вольере по соседству со своим хищным другом. Сейчас Амур и Тимур периодически видятся через ограждение.

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Теги: Хабаровский край

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