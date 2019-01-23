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Тигра, прославившегося дружбой с козлом, планируют отправить из Приморья на Кубань

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Руководство Приморского сафари-парка обеспокоено тем, что тигра Амура, который стал широко известен из-за дружбы с козлом Тимуром, собираются отправить из Приморья в зоопарк в Краснодарском крае.

"Тигру Амуру предстоит угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае. В Приморском Сафари-парке у тигра Амура - вольер размером с футбольное поле", - сообщил "Интерфаксу" директор Приморского сафари-парка, где живут Амур и Тимур, Димитрий Мезенцев.

Он пояснил, что тигр Амур, а также содержащаяся в сафари-парке тигрица Тайга принадлежат Хабаровскому краю, хищники в 2012 году были переданы Приморскому сафари-парку на временное содержание.

По словам Мезенцева, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края настояло на выведении тигра Амура из программы Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, а также согласовало передачу тигра Амура в НП "Парк тигров" в Краснодарский край, в станицу Динскую.

"Мы получили соответствующие письма. На следующей неделе нужно поместить Амура на карантин. Затем его должны перевезти в Краснодарский край. Это ухудшит условия жизни хищника. Считаю, что это жестокое обращение с животным", - сказал Мезенцев.

В Приморском сафари-парке тигры живут в просторных вольерах, оборудованных в лесу. Общая площадь парка тигров - один гектар, на этой территории свободно гуляют четыре тигра.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края относительно ситуации с тигром.

Как сообщалось, в 2015 году тигр Амур в Приморском сафари-парке подружился с козлом, которого ему прислали в качестве добычи. Амур умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев.

Однако Тимур "допек" своего друга, за что Амур его "проучил". После инцидента козел некоторое время залечивал раны в лазарете, а после - в отдельном вольере по соседству со своим хищным другом. Сейчас Амур и Тимур периодически видятся через ограждение.

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Теги: тигр Амур, козел Тимур, Приморье, Краснодарский край

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