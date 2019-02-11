Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тигра Амура подарят Приморскому краю, чтобы животное осталось в Приморском сафари-парке, сообщил в понедельник журналистам губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Я принял решение, что надо оставить тигра там, где он привык. Мы тигра из Хабаровского края передаем в собственность в Приморский край", - сказал Фургал.

Как выяснилось, препятствий для того, чтобы подарить животное Приморскому краю на законных основаниях - нет.

"Мы не передаем животное никаким частным лицам, никаким коммерческим структурам. Если департамент имущественных отношений Приморского края откажется от этого предложения, мы все равно примем решение, которое будет наиболее безболезненно для Амура", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, тигр Амур по закону принадлежит Хабаровскому краю. В сафари-парке Приморья Амур и его сестра тигрица Тайга находились временно на основании договора, но срок его истек.

Амур прославился в 2015 году тем, что подружился с козлом, которого ему прислали на съедение. Тигр умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие.

Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев. Сейчас они живут на разных территориях и периодически видятся через ограждение.