СКР начал проверку заявлений о голодных обмороках школьников в Кузбассе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР проводят проверку заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках учеников местных школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников. По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

В свою очередь заместитель губернатора Елена Пахомова заявила, что обеспечение детей питанием является направлением федеральной политики. Ее удивило, что никому ранее Кислицын не сообщал о случаях обмороков у детей.