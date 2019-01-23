Фракция КПРФ в Госдуме попросила проверить законность сделки Дерипаски с OFAC

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции КПРФ на заседании Госдумы в среду предложила депутатам принять обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство РФ с просьбой проверить законность сделки OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) c Олегом Дерипаской в отношении плана по снятию санкций с En+ и "РусАла".

"C 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского Минфина (. . .). Мы считаем, что необходимо обратиться комитету по безопасности в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство, проверить законность и соответствие интересам национальной безопасности РФ всей этой сделки, потому что в такой ситуации уже Сибирь покоряется американцами, а не нами", - заявил, представляя проект поручения, первый зампред комитета по труду Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Депутат напомнил, что алюминиевая отрасль является для РФ стратегической и работает на авиастроение, космос, судостроение. "В такой ситуации, когда нас окружили со всех сторон, отдавать такую отрасль - это вообще преступление", - считает депутат.

Председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев отметил, что данный вопрос относится к компетенции еще ряда комитетов Госдумы - комитета по экономической политике, а также комитета по финансовому рынку и, возможно, комитета по международным делам.

"Мы предлагаем авторам протокольного поручения самостоятельно собрать всю необходимую достоверную информацию по проблеме и при необходимости повторно вернуться к рассмотрению вопроса о необходимости внесения обозначенного протокольного поручения. На сегодня основания для удовлетворения данного документа мы не усматриваем", - заявил в ходе обсуждения вопроса председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев.

В свою очередь депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил депутатам воспользоваться такой процедурой, как парламентский запрос.

Минфин США 6 апреля 2018 года объявил о введении санкций в отношении некоторых российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN List, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+, основным владельцем которых является Дерипаска.

19 декабря 2018 года Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них.

Условием снятия санкций является то, что доля Дерипаски, который остается в SDN List, в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.