Экономика

Председателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Томаса

Он вступит в новую должность 1 января

Председателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Томаса
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новым председателем совета директоров "Русала" избран Жан-Пьер Томас, сообщают в четверг "Ведомости" со ссылкой на сообщение на Гонконгской фондовой бирже.

Жан-Пьер Томас вступит в новую должность 1 января.

Маттиас Варниг оставил пост председателя совета директоров ОК "РусАл", который занимал с 2012 года.

В рамках соглашения об условиях снятия санкций с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний, En+ как основной акционер "РусАла" сформирует новую структуру совета директоров алюминиевой компании. В него войдет 14 членов, 8 из них будут независимыми директорами, которые не будут иметь никаких экономических, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или другими находящимися в санкционном списке лицами. На остальных шестерых членов нового совета директоров "РусАла" распространяется такое же ограничение, но при этом они могут быть сотрудниками "РусАла" или En+. Дерипаска не будет иметь возможности назначать членов совета директоров "РусАла".

На прошлой неделе OFAC уведомила Конгресс о намерении в течение 30 дней исключить компании Дерипаски - En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" - из санкционного списка. Условием снятия санкций является то, что доля бизнесмена, который остается в SDN List, в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

En+, выйдя из-под контроля Дерипаски, сама сохранит контроль над "РусАлом" с долей в 56,88% и по-прежнему сможет назначать СЕО алюминиевой компании. Дерипаска при этом сохранит символическую прямую долю в "РусАле" в размере 0,01%.

Санкции против "РусАл" и En+ Group

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски в апреле были включены в SDN List, что означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивает контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

Тем временем En+ (через нее Дерипаска контролирует "РусАл") разработала и уже в апреле начала реализовывать план вывода компании из-под санкций. В рамках этого плана Дерипаска покинул совет директоров En+ и "РусАла" (так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании), а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

В августе Financial Times сообщила, что Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций. Он согласился сократить свою долю в En+ с 70% до менее чем 45%.

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Теги: Русал

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