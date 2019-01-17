OFAC продлила отсрочку санкций для "РусАла" до 28 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компании Олега Дерипаски получили очередную небольшую отсрочку от вступления американских санкций в силу, что связано с продолжающимися в Конгрессе США дебатами в отношении возможности полного снятия санкций с "РусАла" и En+ .

Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний, перенесен с 21 января на 28 января 2019 года.

В отношении компании "ГАЗ" датой вступления санкций в силу остается 7 марта.

"РусАл", En+ Group, "ГАЗ" и другие компании Дерипаски попали в SDN List 6 апреля. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций (до 5 июня) и на избавление от акций и долговых обязательств (до 7 мая). Затем эти дедлайны неоднократно продлевались. О предыдущем продлении дедлайнов для "РусАла", En+ и "ГАЗа" было объявлено в декабре, до этого был еще ряд переносов - в ноябре, октябре и сентябре.

OFAC сообщал, что En+ и "РусАл" обратились к американскому правительству с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях (то есть к существенному сокращению доли Дерипаски, который, согласно заявлениям OFAC, является подлинной "мишенью" санкций, в отличие от принадлежащих ему компаний - ИФ). На изучение этих предложений нужно время, объясняла OFAC перенос дедлайна.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Демократы в Конгрессе пытаются заблокировать это решение. Соответствующая резолюция не нашла поддержки в Сенате, где у республиканцев большинство, но еще не рассматривалась в Палате представителей.