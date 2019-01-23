"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денег

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов - 5 из 19", - сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций.

При этом премьер сказал, что необходимо смотреть и по стоимости, и технологическим трудностям.

"На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства, в том числе, я поэтому вас и собрал", - отметил премьер.

Он напомнил, что в 2019 году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

"Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", - подчеркнул Медведев.

"Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году", - добавил премьер. "Надо работать - меньше говорить и больше делать", - подытожил Медведев.