Что произошло за день: среда, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Детский омбудсмен Кузбасса заявил, что школьники падают в голодные обмороки, так как зачастую у родителей нет возможности покормить детей завтраком и дать им денег на обед в школе. Власти региона удивились, что омбудсмен не сообщал об этом в администрацию Кемеровской области и начали проверку. Вопросом занялась и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, кроме того, свою проверку начал СКР. Уже к вечеру среды появились первые результаты работы спецкомиссии, которая не нашла подтверждений словам омбудсмена Кузбасса.

- Суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолета Павла Шаповалова. Сам он вины не признает, но зачем пытался развернуть рейс Сургут - Москва, объяснить не может. В сельском поселении, где Шаповалов живет с матерью, рассказали, что раньше он ни в каких неадекватных поступках замечен не был. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

- Население России сократилось впервые за 10 лет. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения страны составляла 146 млн 793,7 тыс., то есть за 2018 год она сократилась на 86,7 тыс. человек.

- РАН назвала ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Обоим принесены извинения, а Академия готовит изменения в документы, касающиеся права РАН учреждать почетные звания.

- Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft, в отношении которых были введены ограничения в ходе борьбы ведомства с Telegram. Выяснилось, что данная подсесть долгое время не используется для поддержания функционирования мессенджера.

- Глава полиции подмосковного Чехова задержан за взятки. По словам источника, задержан как сам полковник Андрей Большаков, так и четверо его высокопоставленных подчиненных. В СКР подтвердили, что двум сотрудникам полиции подмосковного города вменяется получение взяток в размере 90 и 200 тысяч рублей соответственно.

- Дмитрий Медведев сообщил, что "Роскосмос" не укладывается в сроки строительства "Восточного", но просит дополнительное финансирование. Премьер констатировал, что надо меньше говорить и больше делать. Достроить космодром теперь обещают к 2023 году, а бюджетное финансирование ракетно-космической отрасли в ближайшие три года составит 515 млрд рублей.

- Администрация Таганрога поможет многодетной матери, которая получила пособие в 47,5 рублей. Она получит компенсацию в размере 10 - 15 тыс. рублей, ей помогли составить заявление на улучшение жилищных условий, были госпитализированы ее двое детей, нуждающиеся в наблюдении врачей.